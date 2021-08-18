"Я тогда как раз ехал из Луго в расположение молодежной сборной, сидел в аэропорту и ждал самолет то ли в Мадриде, то ли в Барселоне. И мне позвонили. Сказали, что я еду в национальную команду. Сначала подумал, что это прикол. Никто раньше не звонил. Я – из испанской Сегунды в национальную сборную. Сложно было поверить.

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Затем я приехал, меня встретили, привезли в команду. Только когда уже всех увидел, что это национальная сборная, тогда только понял. Я был испуганным. Никого не знаю. Все звезды, сформированные футболисты, а я с испанского Луго пришел. Никто такую ​​команду даже не знает, наверное. Но потом день за днем, Пластун приехал, которого я еще с Карпат знал, с молодыми общался, с Цыганковым.

Сказать, что у меня там был близкий друг – не было. Я там всегда был один. В номере сам, спускался сам, ел сам, всегда сам. Было ощущение, что меня будут использовать, как фишку на тренировке. Не было такого, что я приехал в сборную, и получил какую-то уверенность. Наоборот, я получил неуверенность.

Я тогда поговорил с Шевченко, и стало более-менее нормально. Перед тем думал, что это был первый и последний раз, когда меня вызвали. Конечно, боялся. Передо мной стоял сам Шевченко. Мы все спустились на обед, и он раз подошел поздороваться, спросил, как мои дела, как долетел. После этого напряжение во мне спало. Очень помогло разговор", – поделился Кравец в шоу vZbirna на YouTube.

Напомним, Василий является воспитанником Карпат, а в 2017-м перебрался за границу, где уже успел попробовать свои силы в испанских Луго и Леганесе, а также польском Лехе. Текущий сезон защитник проведет в хихонском Спортинге.

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