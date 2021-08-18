"Я тоді якраз їхав з Луго в розташування молодіжної збірної, сидів в аеропорту і чекав літак чи то у Мадриді, чи то в Барселоні. І мені подзвонили. Сказали, що я їду в національну команду. Спочатку подумав, що це прикол. Ніхто раніше не дзвонив. Я – з іспанської Сегунди в національну збірну. Складно було повірити.

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Потім я приїхав, мене зустріли, завезли до команди. Тільки коли вже всіх побачив, що це національна збірна, тоді тільки зрозумів. Я був переляканим. Нікого не знаю. Всі зірки, сформовані футболісти, а я з іспанського Луго прийшов. Ніхто таку команду навіть не знає, напевно. Але потім день за днем, Пластун приїхав, якого я ще з Карпат знав, з молодими спілкувався, з Циганковим.

Сказати, що в мене там був близький друг – не було. Я там завжди був сам. У номері сам, спускався сам, їв сам, завжди сам. Було відчуття, що мене будуть використовувати, як фішку на тренуванні. Не було такого, що я приїхав в збірну, і отримав якусь упевненість. Навпаки, я отримав невпевненість.

Я тоді поговорив з Шевченком, і стало більш-менш нормально. Перед тим думав, що це був перший і останній раз, коли мене викликали. Звичайно, боявся. Переді мною стояв сам Шевченко. Ми всі спустилися на обід, і він як раз підійшов привітатися, запитав, як мої справи, як долетів. Після цього напруга в мені спала. Дуже допомогла та розмова", – поділився Кравець у шоу vZbirna на YouTube.

Нагадаємо, Василь є вихованцем Карпат, а у 2017-му перебрався за кордон, де вже встиг спробувати свої сили в іспанських Луго та Леганесі, а також польському Леху. Поточний сезон захисник проведе у хіхонському Спортінгу.

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