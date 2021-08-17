"Я в Леганесе дружил с молодыми, которые пришли из Барселоны B. Мы выходим с ними из раздевалки на разминку, а я иду за ними. Прохладно было, я вниз смотрю. Они кому-то руку дают – приветствуются. Я тоже вместе с ними.

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Руку даю, а смотрю – это Месси. А тут и Суарес рядом. Ребята здоровались, то и я имел. Я же не пройду просто рядом. Я поздоровался, и Месси мне будто подмигнул. После того два дня руку не мыл", – поделился Кравец в шоу vZbirna на YouTube.

К слову, Василий Кравец является воспитанником Карпат, а в 2017-м перебрался за границу, где уже успел попробовать свои силы в испанских Луго и Леганесе, а также польском Лехе. Текущий сезон защитник проведет в хихонском Спортинге.

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