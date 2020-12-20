Манчестер Сити одолел Саутгемптон в 14-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и интересных моментов на "Футбол 24".

Манчестер Сити начал встречу с красивого рабочего гола Стерлинга после продуманной передачи от де Брюйне. Саутгемптон несмотря на все попытки и несколько опасных контратак не смог сравнять счет на табло. Зато Гюндоган в конце встречи должен был удваивать преимущество – "святых" спас кипер после удара в "девятку".

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1:0 – победа подняла "горожан" на 6 место из 23 пунктами в активе. Саутгемптон, имея 24 зачетные баллы, остался пятым.