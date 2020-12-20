Манчестер Сіті здолав Саутгемптон у 14-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів на "Футбол 24".

Манчестер Сіті розпочав зустріч із красивого робочого гола Стерлінга після продуманої передачі від де Брюйне. Саутгемптон попри всі намагання та кілька небезпечних контратак не зміг зрівняти рахунок на табло. Натомість Гюндоган наприкінці зустрічі мав подвоювати перевагу – "святих" врятував кіпер після удару у "дев'ятку".

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1:0 – перемога підняла "містян" на 6 сходинку з 23 пунктами в активі. Саутгемптон, маючи 24 залікові бали, залишився п'ятим.