Свой голасо украинец забил сборной Словакии в ноябре 2018-го.

Лозунг "Слава Украине" снова на футболках сборной – как готовят форму для команды Шевченко на матч против Швейцарии

Тот матч "сине-желтые" бесславно проиграли (1:4), но турнирного значения он уже не имел. К тому времени сборная Украины уже гарантировала себе повышение в дивизион А Лиги наций. Кроме Коноплянки, в топ-5 лучших мячей попали швейцарец Харис Сеферович, немец Тимо Вернер, северомакедонец Энис Барди и лихтенштейнец Марсель Бюхель.

Отметим, что Коноплянка и Сеферович уже сегодня, 3 сентября, сойдутся в очном поединке. Матч Украина – Швейцария начнется в 21:45.

Украина – Швейцария: анонс матча Лиги наций