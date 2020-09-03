Перед стартом нового розіграшу Ліги націй Союз асоціацій підготував добірку найкрасивіших забитих м'ячів попереднього сезону змагань. До топ-5 потрапив і гол Євгена Коноплянки.

Свій голасо українець забив збірній Словаччині в листопаді 2018-го.

Україна – Швейцарія: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч Ліги націй – Шевченко відсіяв кількох гравців

Той матч "синьо-жовті" безславно програли (1:4), але турнірного значення він вже не мав. На той час збірна України вже гарантувала собі підвищення до дивізіону А Ліги націй. Окрім Коноплянки, до топ-5 найкращих м'ячів потрапили швейцарець Харіс Сеферовіч, німець Тімо Вернер, північномакедонець Еніс Барді та ліхтенштейнець Марсель Бюхель.

Відзначимо, що Коноплянка та Сеферовіч уже сьогодні, 3 вересня, зійдуться в очному поєдинку. Матч Україна – Швейцарія розпочнеться о 21:45.

Україна – Швейцарія: анонс матчу Ліги націй