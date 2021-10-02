"Кучер – родной для меня человек. Я его практически с детства знаю, веду его, я крестный его сына. Мое мнение может быть субъективным, но я вижу в нем огромный потенциал. Его понимание футбола есть на любой позиции. Он любому может подсказать по делу.

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Молодой тренер, взял команду со Второй лиги, на одном дыхании прошел ее. Сейчас команда показывает, как мне кажется, лучший футбол в Первой лиге. Это его заслуга. Я надеюсь, что он, как и Маркевич, выведет Металлист высокий уровень вместе с Александром Ярославским. А я буду помогать", – рассказал Красников в интервью BurBuzz.

К слову, Металлист сейчас является лидером Первой лиги, набрав 28 очков после 10 туров. Отрыв от второго Кривбасса составляет 7 пунктов.

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