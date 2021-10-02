"Кучер – рідна для мене людина. Я його практично з дитинства знаю, веду його, я хрещений його сина. Моя думка може бути суб'єктивною, але я бачу в ньому величезний потенціал. Його розуміння футболу є на будь-якій позиції. Він будь-кому може підказати по справі.

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Молодий тренер, взяв команду з Другої ліги, на одному диханні пройшов її. Зараз команда показує, як мені здається, найкращий футбол в Першій лізі. Це його заслуга. Я сподіваюся, що він, як і Маркевич, виведе Металіст на високий рівень разом з Олександром Ярославським. А я буду допомагати", – розповів Красніков у інтерв'ю BurBuzz.

До слова, Металіст наразі є лідером Першої ліги, набравши 28 очок після 10 турів. Відрив від другого Кривбаса становить 7 пунктів.

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