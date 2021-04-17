Бывший вице-президент Динамо Евгений Красников признал, что его прогнозы относительно доминирования Шахтера над киевлянами в текущем сезоне не оправдались.

"Я вижу, что Шахтер сам отдает чемпионство, а Динамо с приходом Луческу вряд ли уже отпустит, хотя все еще может измениться.

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Весной я говорил, что у Динамо мало шансов, а сейчас вижу, что шансов гораздо больше. Понимаете, в Шахтере идет смена поколений. Все-таки ключевой футболист – это Тайсон. Последние годы он задавал тон в атаке и при переходах из атаки в оборону. Он был ключевой фигурой.

Травма Исмаили – тоже ключевой фактор. У Мораеса и Марлоса возраст. Я считал, что текущий сезон эти ребята доведут", – сказал Красников в программе Денисов TIME.

Напомним, за 5 туров до окончания чемпионата Динамо опережает Шахтер на 7 очков. Уже сегодня, 17 апреля, на НСК Олимпийский они сойдутся в очном противостоянии. Начало встречи в 19:30.

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