Колишній віце-президент Динамо Євген Красніков визнав, що його прогнози щодо домінації Шахтаря над киянами у поточному сезоні не виправдались.

"Я бачу, що Шахтар сам віддає чемпіонство, а Динамо з приходом Луческу навряд чи вже відпустить, хоча все ще може змінитися.

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Навесні я казав, що у Динамо мало шансів, а зараз бачу, що шансів набагато більше. Розумієте, у Шахтарі йде зміна поколінь. Усе-таки ключовий футболіст – це Тайсон. Останні роки він задавав тон в атаці і при переходах з атаки в оборону. Він був ключовою фігурою.

Травма Ісмаїлі – теж ключовий фактор. У Мораєса і Марлоса вік. Я вважав, що поточний сезон ці хлопці доведуть", – сказав Красніков у програмі Денисов TIME.

Нагадаємо, за 5 турів до завершення чемпіонату Динамо випереджає Шахтар на 7 очок. Вже сьогодні, 17 квітня, на НСК Олімпійський вони зійдуться в очному протистоянні. Початок зустрічі о 19:30.

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