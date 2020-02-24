Козловский жестко ответил на заявление Садового о Карпатах

Президент львовского Руха Григорий Козловский отреагировал на слова Андрея Садового, который сообщил, что Львовский городской совет не собирается становиться владельцем Карпат.

"Не имею желания сидеть с фарисеями и фальшивыми людьми. С Садовым общаться о футболе – это словно ложкой по батарее стучать. Ложкой по батарее – даже лучший результат будет, а здесь даже звука ни одного.

Садовый: Городской совет Львова не собирается быть владельцем Карпат

Решение принято. Хочет Садовый не хочет – это его проблема. Решение проголосовали, оно легитимно. Садовый – не царь и не Бог здесь. От одной его мысли здесь ничего не зависит", – сказал Козловский в программе Профутбол.

Напомним, 13 февраля депутаты Львовского городского совета приняли решение о создании Народной команды Карпаты. Клуб уже подготовил соответствующие документы, но пока неизвестно, кто именно будет уполномоченным ответственным лицом.

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