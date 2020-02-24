Козловський жорстко відповів на заяву Садового про Карпати

Президент львівського Руха Григорій Козловський відреагував на слова Андрія Садового, який повідомив, що Львівська міська рада не збирається ставати власником Карпат.
"Не маю бажання сидіти з фарисеями і фальшивими людьми. З Садовим спілкуватися про футбол – це ніби ложкою по батареї стукати. Ложкою по батареї – навіть кращий результат буде, а тут навіть звуку жодного.
Рішення прийнято. Хоче Садовий чи не хоче – це його проблема. Рішення проголосували, воно легітимне. Садовий – не цар і не Бог тут. Від однієї його думки тут нічого не залежить", – сказав Козловський у програмі Профутбол.
Нагадаємо, 13 лютого депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про створення Народної команди Карпати. Клуб вже підготував відповідні документи, але поки невідомо, хто саме буде уповноваженою відповідальною особою.