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Козловський жорстко відповів на заяву Садового про Карпати

16:13 1814 Читать на русском
Козловський жорстко відповів на заяву Садового про Карпати
Григорій Козловський / фото з відкритих джерел

Президент львівського Руха Григорій Козловський відреагував на слова Андрія Садового, який повідомив, що Львівська міська рада не збирається ставати власником Карпат.

"Не маю бажання сидіти з фарисеями і фальшивими людьми. З Садовим спілкуватися про футбол – це ніби ложкою по батареї стукати. Ложкою по батареї – навіть кращий результат буде, а тут навіть звуку жодного.

Садовий: Міська рада Львова не збирається бути власником Карпат

Рішення прийнято. Хоче Садовий чи не хоче – це його проблема. Рішення проголосували, воно легітимне. Садовий – не цар і не Бог тут. Від однієї його думки тут нічого не залежить", – сказав Козловський у програмі Профутбол.

Нагадаємо, 13 лютого депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про створення Народної команди Карпати. Клуб вже підготував відповідні документи, але поки невідомо, хто саме буде уповноваженою відповідальною особою.

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Теги
Карпати Карпати Григорій Козловський Андрій Садовий
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