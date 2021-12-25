"Були варіанти, я не приховую. Я розмовляв з Григорчуком, ми розмовляли з Вернидубом. Це індивідуальні розмови.

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Це окремі речі, про які неправильно говорити назовні. Але діалоги були, консультації, розуміння було, і мені ці тренери теж були дуже приємні, але є нюанси.

Так сталося, що всі зірки зійшлися і у Леоніда Станіславовича Кучука варіантів не було зіскочити з цієї історії", – сказав Козловський в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Кучук очолив Рух в серпні 2021 року. Григорчук з літа перебуває без роботи після відходу з солігорського Шахтаря, а Вернидуб з грудня 2020-го очолює Шериф, з яким днями продовжив контракт.

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