"Я бы придержал Кухаревича еще на 2 года, но он сильно рвался за границу – я не имел морального права его держать. Думаю, сейчас и Николай, и многие футболисты видят, что это было рано. Он не готов еще. Важно продавать футболиста в 22-23 года – он готов, сформирован, но есть разные случаи.

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Я бы не хотел говорить о конкретных предложениях, но поверьте – у меня лежат предложения по более чем 1 миллиону евро на некоторых футболистов. Но теперь мы будем подходить со здравым смыслом и холодной головой – будем делать все профессионально.

Это месседж для футбольных клубов – дешевого трансфермаркета для футбольных клубов в Рухе не будет. Это и для украинских клубов, которые думают, что за 3 рубля могут выкупить какого-нибудь игрока. Так не будет. Мы будем воспитывать футболистов и очень дорого продавать в клубы, готовые за них платить. Игрок, которого мы воспитали, будет совсем на другом уровне и будет получать совсем другую зарплату", – сказал Козловский в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, на зимнюю паузу Рух ушел на 11-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

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