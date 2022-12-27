"Маркевич для мене, як футбольний батько, який дає дуже багато порад і настанов, як мені рухатися у футболі. Ми у постійному діалозі. І коли у нас біда чи форс-мажор, Мирон Богданович завжди стає на місток корабля і допомагає нам виходити з цієї біди.

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Чому він не головний тренер? Маркевич – частина Руха. Його батько – Богдан Маркевич – багато доклався до історії клубу. Як я, як президент, можу стати головним тренером клубу? Я і є цей клуб. Мирон Маркевич і є цей клуб. Його батько назвав його Рухом.

Маркевич – більше ніж головний тренер, він душа цього клубу. Мені важко це пояснити людям, які не знають наших стосунків. Ми навіть народилися в один день із різницею у 20 років. Ми завжди з ним жартуємо: "Це ж треба, що двоє таких безнадійно хворих та закоханих у футбол людей зійшлися в одному місті, ще й в один день народилися", – сказав Козловський в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, на зимову паузу Рух пішов на 11-й сходинці, маючи у своєму активі 18 очок.

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