Козловский: Мы не будем играть этими летающими презервативами – завтра скажут в стрингах играть с хвостиком зайчика

Президент Руха не собирается идти на уступки ПФЛ касательно обязательного использования игровых мячей Select. Это принципиальная позиция Григория Козловского.

Напомним, конфликт Руха с ПФЛ продолжается еще с прошлого года. Дело в том, что львовский клуб не выполняет указаний об обязательном использовании игровых мячей фирмы Select в домашних матчах. Рух регулярно использует продукцию Puma, а штраф за каждый такой случай составляет 25 тысяч гривен. Сейчас клуб задолжал более 200 тысяч гривен. Ранее сообщалось, что до погашения задолженности львовянам запрещено регистрировать новых игроков.

Григорий Козловский не собирается идти на компромисс в этом вопросе.

"Там есть такой Морозов, который постоянно накручивает Макарова. Они себе там постоянно придумывают через журналистов вот эти свои нелепые месседжи. Мы не будем играть теми летающими презервативами, которые называются Select. Это летающие презервативы.

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Нам рассказывали, что мы будем играть мячами, как в Германии. Там играют совсем другими мячами. А нам что дали? Те 30 мячей, которые стоят по 40 евро. Или 20 мячей. Они хотят, чтобы за 800 евро все стали на колени? Они получили 10 миллионов гривен – супер, а мы что получили? Что получила детская академия?

Это не мячи, это летающие презервативы. Я ими играть не буду. Пусть меня хоть расстреляют. Все наши футболисты заявлены, они зарегистрированы, есть сертификация, все полностью есть. И никто даже не извинился. Я же не клоун.

Запишите номер Макарова, позвоните ему и спросите, заявлены ли футболисты Руха на второй круг. Они говорят, что получили 10 миллионов. Лучше возьмите 10 миллионов и разделите между клубами. А за 20 мячей продаваться – у меня еще есть достоинство и совесть.

Когда мы подняли хай, все президенты начали бегать, перезванивать. А я не все, я так не буду. Если все завтра пойдут топиться – я точно не пойду. За 20 мячей завтра скажут в стрингах играть с хвостиком зайчика сзади. Нам тоже играть, если все проголосуют? Или завтра надеть рога? Или в бутсах 70-го года играть? Я в таких играл, тогда других не было.

Puma на голову сильнее, они нам дают по 200 мячей. Не то, что эти летающие презервативы. Спросите у футболистов, что это за мячи. Когда немного подмерзает – может оторвать голову, когда попадет, ногу сломать, ногти слезают. Ладно, была бы какая-то экономическая составляющая, каждому клубу дали бы хотя бы по 200 мячей для академий. Но за 20 мячей продаться, как девушка на дороге?

Рух за сезон использует минимум 150 мячей, каждые 2 месяца мы меняем, а старые передаем детям", – рассказал Козловский в эфире Вацко Live.

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