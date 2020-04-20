Козловский откровенно рассказал о финансовом положении Руха

Президент лидера Первой лиги Руха Григорий Козловский признался, что кризис ударил и по его команде.

"Мы приняли решение о сокращении зарплат футболистам. Не для всех, кто в аренде – тем оставили. Но между собой поговорили, приняли такое решение. Понимаю, что есть определенные клубы, не буду говорить какие, где все благодарят за зарплату. Но если зарплата у тебя 20-30 тысяч гривен – это одна история. А зарплаты у нас – это совсем другая история. У нас все в порядке, футболисты счастливы, врагов нет, двигаемся дальше.

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В условиях нашей страны вопрос о бюджете клуба провокационный. Бюджет – в декларации, которую подает футбольный клуб. На этом точка. У нас нормальный бюджет на уровне некоторых клубов УПЛ. А условия лучше, чем во многих клубах Высшей лиги. Мы не бедные, а богатые или нет – я не считаю деньги других", – сказал Козловский в программе Вацко Live.

Напомним, после 19 туров Рух лидирует в Первой лиге, набрав 39 очков.

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