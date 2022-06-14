Основанием для такого решения, поддержанного 57 избранниками, стало личное заявление депутата, опубликованное ранее, сообщает Zaxid.net. В совете Козловский представлял интересы "Европейской солидарности".

Козловский объяснил свое решение отойти от политики

Глава Львовского облсовета Ирина Грымак объяснила, что Григорий Козловский "занимается другим родом деятельности, что не дает ему возможности полноценно выполнять депутатские обязанности".

Добавим, что бизнесмен занимается Рухом с 2009 года, когда команда выступала на любительском уровне. Клуб Козловского уже второй сезон проводит в элите, а перед войной и вынужденным завершением кампании шел на 11-й строчке УПЛ. Кроме этого, Григорий является совладельцем "Львовской табачной фабрики", его семье принадлежит Grand Hotel в центре Львова, комплекс комплекса Emily Resort в Винниках, ряд строительных фирм и ресторанов.

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