"Знаете, даже когда они танками проехались по Чехии и убивали людей, в России нашлось 6 человек, вышедших на Красную площадь, так называемые диссиденты. Так их называли советские власти, но они вышли. В России всегда были умные и сильные люди, разумеется, что их было мало, что их зомбируют с утра до ночи.

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Однако есть и выстоявшие. Они не зомби. У них есть дух свободы, как у нас. Возможно, это выходцы из Украины, а может, гены и у них в роду были когда-то украинцы. Если они выходят на улицы, то показывают, что не все безнадежно. Есть такая масса людей: активных, умных, думающих головой, а не зомбоящиком.

К ним нужно обращаться. Они должны говорить правду. Даже у этих зомби есть что-то в голове. Они должны проснуться, они не звери, а люди, наверное", – резюмировал Козловский в комментарии Денисов Time.

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