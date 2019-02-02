Козловский – о назначении Кучука: Мы получили не просто тренера, а отца для футболистов

Президент Руха Григорий Козловский прокомментировал назначение на пост главного тренера Леонида Кучука.

"На День рождения мне многое желали. Но самый большой подарок – это представление главного тренера Леонида Кучука. Это мечта, над которой мы вместе работали в течение четырех месяцев – именно столько длились диалоги между нами.

"Я хочу оставить след в львовском футболе", – Кучук прокомментировал назначение на пост тренера Руха

Для нашего футбольного клуба это хороший шаг и замечательная перспектива. Ведь мы получили не просто тренера, а отца для футболистов, тренеров и для себя. Чувствуется и сердце, и душа этого мудрого человека с большими футбольными знаниями. Более того, он хочет передать все свои знания тем, кто хочет учиться. Лично для меня это лучший украинский тренер на текущий момент.

Нам в Рухе не хватало такого мудрого и взвешенного человека, как Леонид Кучук. Он, еще не будучи главным тренером, выполнил большой объем работы – объездил все кафедры наших ВУЗов и других учебных заведений, где культивируют футбол, познакомился с президентами футбольных клубов Львовщины, вникал во все нюансы и детали. Чувствуется профессиональный подход", – цитирует Козловского официальный сайт Руха.