"Я хочу залишити слід у львівському футболі", – Кучук прокоментував призначення на посаду тренера Руха

Новий головний тренер Руха Леонід Кучук розповів про свої плани на чолі винниківського клубу.

"По-перше: вдячний Григорію Козловському за можливість попрацювати тут. Усе розпочалося просто: він колись запросив на каву – і так стартувала наша співпраця. Я вдячний Григорію Петровичу за всі ті спільні розмови і те, що надав мені шанс. Я спочатку хотів у всьому розібратися, а вже після цього безпосередньо зайнятися роботою. Просто тренувати для мене – вже не цікаво. Я хочу теж залишити слід у львівському футболі.

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Щодо найближчої перспективи головної команди, то завдання в нас водночас просте та складне – для початку потрібно не вилетіти. Для мене будь-яке завдання складне. Тому налаштовуватиму гравців – усіх суперників сприймати, як Барселону. Настрій на гру – дуже важливий компонент.

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Дуже радий, що опинився в такому місті, як Львів, зізнаюся, що тут є у мене родичі – тітка, племінниці. Свого часу під час кар’єри футболіста я тут грав – проти дубля Карпат 1974-го року. Коли тепер приїхав, то здивувався, що тут є така база. Варто продовжувати розпочате та грамотно запустити всі ці процеси", – цитує Кучука офіційний сайт Руха.