Козловський – про призначення Кучука: Ми отримали не просто тренера, а батька для футболістів

Президент винниківського Руха Григорій Козловський прокоментував призначення на посаду головного тренера Леоніда Кучука.

"На День народження мені багато чого бажали. Але найбільший подарунок – це представлення головного тренера Леоніда Кучука. Це мрія, над якою ми разом працювали упродовж чотирьох місяців – саме стільки тривали діалоги між нами.

"Я хочу залишити слід у львівському футболі", – Кучук прокоментував призначення на посаду тренера Руха

Для нашого футбольного клубу це хороший крок і чудова перспектива. Адже ми отримали не просто тренера, а батька для футболістів, тренерів і для себе. Відчувається і серце, і душа цієї мудрої людини з великими футбольними знаннями. Більше того, він хоче передати всі свої знання тим, хто хоче навчатися. Особисто для мене це найкращий український тренер на теперішній момент.

Нам у Русі бракувало такої мудрої і виваженої людини, як Леонід Кучук. Він, ще не будучи головним тренером, виконав чималий обсяг роботи – об’їздив усі кафедри наших вишів та інших навчальних закладів, де культивують футбол, познайомився з президентами футбольних клубів Львівщини, вникав в усі нюанси та деталі. Відчувається професійний підхід", – цитує Козловського офіційний сайт Руху.