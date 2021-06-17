Пребывание в Аталанте для украинского полузащитника Виктора Коваленко может оказаться очень коротким.

Футболист так и не убедил Джан Пьеро Гасперини, поэтому новый сезон может начать в другой команде, сообщает Tutto Atalanta, ссылаясь на собственные источники в команде из Бергамо.

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Отмечается, что у Коваленко даже были проблемы с чрезмерно сложными тренировками, которыми славится Гасперини. Поэтому, Аталанта ищет другого игрока на позицию украинца. Говорят, бергамаски уже договорились о переходе Тьона Копмейнерса из АЗ.

Коваленко придется уйти, поскольку Гасперини не сторонник работы с избыточным количеством игроков. В конце концов, для клуба это все равно будет финансово выгодная сделка. Аталанта рассчитывает получить за Коваленко 8-9 млн евро.

Напомним, 25-летний украинец перебрался в Бергамо прошлой зимой из Шахтера за символические 600 тысяч евро (по информации transfermarkt). С тех пор Коваленко лишь раз выходил на поле в чемпионате Италии, сыграв 3 три минуты.

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