Аталанта уже достигла принципиального согласия с нидерландским клубом о трансфере 23-летнего футболиста, сообщает Tuttо Atalanta со ссылкой на Tuttosport.

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Кроме того, итальянский журналист Николо Скира подтвердил, что бергамаски выиграли борьбу за Копмейнерса у Ромы, Арсенала и Монако. Сумма трансфера составит около 20 млн евро. Нидерландец в случае перехода станет прямым конкурентом для Виктора Коваленко.

К слову, в прошлом сезоне Копмейнерс провел в составе АЗ Алкмар 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

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