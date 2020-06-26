Ковалець у дебютному матчі на чолі Чорноморця став найкращим тренером 20-го туру Першої ліги

Керівництво Чорноморця не шкодує про призначення Сергія Ковальця головним тренером одеського клубу.

Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів визнало наставника Чорноморця Сергія Ковальця найкращим тренером 20-го туру Першої ліги, повідомляє офіційний сайт організації.

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Підопічні 51-річного фахівця розгромили Волинь (5:2), яка після 19-го туру була віце-лідером турнірної таблиці. Варто відзначити, що Ковалець прийняв одеську команду під час карантину.

Після 20-ти турів Першої ліги Чорноморець розташувався на 10-й сходинці з 25-ма очками.

Перша ліга: Чорноморець у дебютному матчі Ковальця розбомбив Волинь у матчі з сімома голами