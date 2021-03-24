"Мне не нравится слово "использовали", склоняюсь к тому, что каждый из нас воспользовался ситуацией. Ведь любой кризис, как известно, это еще и возможность. Так наш тренерский штаб, в который входили Вячеслав Нивинский, Андрей Ущаповский, воспользовался возможностью поработать в большом клубе с большими традициями, с прекрасными болельщиками, с уникальной и богатой историей. Мы получили большой бесценный опыт, за что благодарны руководству клуба.

Гай пополнил тренерский штаб Черноморца

Конечно, хотели остаться и продолжить начатую работу, но обстоятельства оказались выше нашего желания. Важно и то, что после себя мы оставили конкурентную команду, которая продолжает набирать очки, лидирует в Первой лиге. Поддерживаем контакт и следим за успехами ребят, например Брагару, которого вызвали в молодежную сборную Украины. Как говорил Виктор Евгеньевич Прокопенко: "Жизнь дается человеку один раз, и чтобы не было мучительно больно, ее надо прожить у моря". Я часто вспоминал эти слова и добавлял: "Если мы проживем здесь даже полгода или год, все равно – здорово". Поэтому ни о чем не жалею, а трудности на то и даются, чтобы их преодолевать", – резюмировал Ковалец в интервью FootBoom.

Напомним, новым тренером Черноморца стал Алексей Антонов, который начал очень успешно – три победы в трех матчах.

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