Ступар – о скандале в матче Десна – Шахтер: Бригада арбитров отобрала гол у хозяев

Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейство Анатолия Абдулы в матче 1 тура УПЛ 2018/19 Десна – Шахтер.

Напомним, Шахтер одолел Десну со счетом 2:0, однако поединок был омрачен ошибкой ассистента арбитра, который ошибочно зафиксировал офсайд, из-за которого был незасчитан гол Десны при счете 0:0.

"При счете 0:0 Десна получила право на угловой. Угловой не подавали, а разыграли, последовала передача на дальнюю штангу, где находился Сергей Люлька. Далее состоялись передача на Фаворова и гол капитана хозяев. Но взятие ворот не зафиксировали, так как по мнению ассистента Корнийко игрок Десны, который ассистировал, находился в офсайде.

Десна – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Почему я говорю "по мнению ассистента", потому что фактически Корнийко упустил эпизод и наугад зафиксировал положение "вне игры". Так бригада арбитров отобрала гол у Десны, который мог бы изменить расклад сил. По крайней мере, мы не знаем, как развивались бы события при отставании "горняков".

Корнийко не первый раз допустил резонансную ошибу. Помню матч чемпионата Украины 2015/16 на стадионе имени Банникова, когда этот же ассистент засчитал гол Тейшейры в ворота Олимпика после передачи Степаненко из двухметрового офсайда. "Горняки" благодаря этому голу выиграли 3:2.

Но скажу и о позитиве. Это когда на 88-й минуте атаковал Шахтер, Марлос получил мяч за пределами штрафной, пробил по воротам, под удар упал 17-й номер Десны, мяч попал ему в бедро, а оттуда срикошетил в поднятую руку. Рука находилась в неестественном положении, но этот рикошет надо расценивать как неожиданный мяч. Поэтому Абдула был прав, не назначив одиннадцатиметровый", – цитирует Ступара Ua-football.

К слову, телеканал "Футбол 1", который транслировал поединок Десна – Шахтер, не включил этот момент в обзор матча.