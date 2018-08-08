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Ковач: Покупать Ребича нет смысла

9 августа 06:00 4 Читати українською
Ковач: Покупать Ребича нет смысла
Анте Ребич / Фото: ФК Айнтрахт

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал слухи о трансфере нападающего Айнтрахта Анте Ребича.

Ранее звучала информация, что Бавария нацелилась на нападающего Айнтрахта Анте Ребича.

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По словам нового наставника мюнхенцев Нико Ковача, который пришел именно с Айнтрахта, покупка Ребич не имеет смысла, сообщает Sport Bild.

"Что касается Ребича, то он человек с характером и отличный игрок, который стал гораздо сильнее за два года в Айнтрахте.

Но его трансфер сейчас не имеет никакого смысла", – сказал Ковач.

В прошлом сезоне Бундеслиги 24-летний Ребич сыграл 25 матчей и забил 6 мячей.

На ЧМ-2018 хорват течение 6 матчей забил 1 гол.

Теги
Германия Нико Ковач Нико Ковач Анте Ребич Анте Ребич Бавария Бавария Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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