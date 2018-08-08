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Ковач: Купувати Ребіча немає сенсу

9 серпня 06:00 3 Читать на русском
Ковач: Купувати Ребіча немає сенсу
Анте Ребіч / Фото: ФК Айнтрахт

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував чутки про трансфер нападника Айнтрахта Анте Ребіча.

Раніше лунала інформація, що Баварія націлилася на нападника Айнтрахта Анте Ребіча.

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За словами нового наставника мюнхенців Ніко Ковача, який прийшов саме з Айнтрахта, купівля Ребіча не має сенсу, повідомляє Sport Bild.

"Що стосується Ребіча, то він людина з характером і відмінний гравець, який став набагато сильніше за два роки в Айнтрахті.

Але його трансфер зараз не має ніякого сенсу", – сказав Ковач.

У минулому сезоні Бундесліги 24-річний Ребіч зіграв 25 матчів та забив 6 м'ячів.

На ЧС-2018 хорват протягом 6 матчів забив 1 гол.

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Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач Анте Ребіч Анте Ребіч Баварія Баварія Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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