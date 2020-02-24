Тренер африканского клуба снял штаны перед фанатами бывшей команды – эпическое видео

Местная федерация футбола дисквалифицировала скандального наставника на полгода.

Забавный случай произошел во время матча очередного тура чемпионата Занзибара (автономный округ на территории Танзании), сообщает Fox Sports.

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Команда Мьембени одержала минимальную победу над Джангомбе Бойз (1:0), а ее тренер – Мени Гамер – бурно празднуя победу, снял штаны перед болельщиками команды-соперника. Оказалось, что специалист в свое время тренировал Джангомбе Бойз и, по его мнению, в клубе к нему отнеслись несправедливо.

"Они отказались от меня и назвали обезьяной. Сегодня обезьяна их раздела, и они ничего не могут с этим поделать. Я их муж и отец", – сказал Гамер после матча.

Кроме демонстрации обнаженной нижней части тела коуч трыгал, танцевал и показывал болельщикам соперникам неприличные жесты. Спасать репутацию скандального наставника пришлось стюарду, который бросился натягивать штаны на разбойника-тренера. За свое странное поведение Гамер получил штраф от местной федерации в 200 долларов и полугодовую дисквалификацию.

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