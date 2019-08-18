Костышин: Заменил Парамонова из-за сотрясения мозга, он ничего не видел

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал ничью с Десной в матче 4 тура УПЛ.

"Счет удовлетворил, где-то не удовлетворяло качество игры: нас спас вратарь. Сказалось то, что мы сделали две вынужденные замены, два центральных защитника... Исчезла слаженность.

Десна на своем поле не смогла победить Колос

Заменили капитана команды, от которого зависела организация, поэтому это сказалось на качестве игры. Но одно очко в матче с Десной, командой, которая ставит серьезные задачи, для нас дорого стоит.

Десна – Колос – 0:0 – видеообзор матча

Парамонов был недоволен после замены? Он, видимо, недоволен собой. Но у него сотрясение мозга. Он ничего не видел. Это вынужденная замена", – цитирует Костышина официальный сайт Десны.