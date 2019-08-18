Костышин: Заменил Парамонова из-за сотрясения мозга, он ничего не видел

Англия — 17 авг 1450
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Манчестер Сити – Тоттенхэм: Зинченко чудом прощается с феноменальным рекордом, дежавю из ЛЧ и невероятный КДБ
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Зубков дебютным голом принес Ференцварошу победу, Фехервар Петряка разбил соперникаМир — 17 авг 84
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Зозуля с Альбасете в стартовом матче сезона проиграл Альмерии – хорошая оценка украинца в провальном поединке командыИспания — 17 авг 105
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Реал в меньшинстве победил Сельту – Кроос отметился шикарным голомИспания — 17 авг 227
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Брайтон – Вест Хэм: Ярмоленко получил худший бал, конкуренты украинца поинтереснее, а VAR помогаетАнглия — 17 авг 678