"Относительно Селезнева – эта тема закрыта. Даже если мы не забьем еще десять пенальти – эта тема закрыта!

"Где-то грустит Селезнев", – Денисов вспомнил об анонсированной встрече форварда с тренером Колоса

Понимаете, не нужно все на пенальти списывать. Нужно с игры забивать. Такое ощущение, что мы ждем тот пенальти, чтобы с него забить. Нужно, чтобы в игре было десять моментов голевых, а у нас было ноль моментов. Вот так", – цитирует Костишина официальный сайт клуба.

Напомним, Евгения Селезнева отстранили от команды после конфликта форварда с главным тренером на сборах Колоса. С начала сезона Евгений был штатным пенальтистом клуба из Коваливки.

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