"А вот где-то грустит Евгений Селезнев, который думает: "А вот если бы я играл, то был бы и полуфинал Кубка и три очка с Ингульцом".

Селезнев имеет шанс вернуться в Колос – Денисов очертил вариант развития событий

Могли испортить настроение юбиляру Александру Поворознюку футболисты Колоса, но внештатного пенальтиста Евгения Селезнева пока еще не может свести президент Колоса Андрей Засуха с главным тренером Русланом Костышиным. Встреча эта так и не состоялась, и не знаю, состоится ли она теперь или нет, пока нет никакой информации. Вот так Колос теряет победу из-за того, что пенальти у команды явно не идут", – сказал Денисов в программе Великий Футбол.

Напомним, Евгений неожиданно покинул турецкие сборы Колоса из-за нарушения режима, СМИ заявили, что проблемой стало употребление алкоголя форвардом. Сейчас Селезнев отстранен от команды.

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