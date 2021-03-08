"Щодо Селезньова — ця тема закрита. Навіть якщо ми не заб’ємо ще десять пенальті — ця тема закрита!

"Десь сумує Селезньов", – Денисов пригадав про анонсовану зустріч форварда з тренером Колоса

Розумієте, не потрібно все на пенальті списувати. Потрібно з гри забивати. Таке відчуття, що ми чекаємо той пенальті, щоб з нього забити. Потрібно, щоб у грі було десять моментів гольових, а у нас було нуль моментів. Ось так", – цитує Костишина офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Євгена Селезньова відсторонили від команди після конфлікту форварда з головним тренером на зборах Колоса. Від початку сезону Євген був штатним пенальтистом ковалівців.

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