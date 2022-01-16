29-летний украинец повредил мениск, его ждет очень длительное восстановление, утверждает Meta-ratings .

Возвращение Беседина после ужасной травмы – Динамо провело первую тренировку в новом году

Летом Рух арендовал Костевича у Динамо, но в первой части сезона 2021/22 защитник не провел ни одной минуты на футбольном поле и только дважды оказывался в заявке львовян. Аренда уже завершилась, поэтому пока сложно говорить, где Владимир продолжит свою карьеру.

Напомним, Костевич перебрался в Динамо в октябре 2020 года. В последний раз он участвовал в официальном матче еще в июле того же года/

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