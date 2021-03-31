Косово продолжает выбивать уважение – испанского журналиста показательно пристыдили на пресс-конференции
Поединок сборной Испании и Косова в отборе на ЧМ обещает быть очень горячим.
Шоу началось еще на предматчевой пресс-конференции. Журналист испанского издания AS пытался избежать слова "Косово" в своих вопросах, но администратор балканской сборной Байрам Шала таки "выжал" уважение со стороны представителя прессы.
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Ж: Как думаете, сделает ли Луис Энрике много изменений на матч против вашей команды?
А: Кому адресовано это вопрос?
Ж: Тренеру.
А: Чей тренер? Тренер какой команды? Мы не видели название нашей сборной в ваших СМИ, что удивительно. Так кому вы ставили вопрос?
Ж: Тренеру Косова.
А: Теперь хорошо. Именно это мы и хотели услышать.
Напомним, Испания на государственном уровне не признала независимость Косова, однако государство на Балканах получило дипломатическое признание 98 государств-членов ООН. Сегодня в Севилье команды проведут очный матч отбора на ЧМ. Представители Косова заранее пригрозили сорвать поединок, если их флаг или гимн будут посрамлены испанцами.
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