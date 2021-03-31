Поединок сборной Испании и Косова в отборе на ЧМ обещает быть очень горячим.

Шоу началось еще на предматчевой пресс-конференции. Журналист испанского издания AS пытался избежать слова "Косово" в своих вопросах, но администратор балканской сборной Байрам Шала таки "выжал" уважение со стороны представителя прессы.

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Ж: Как думаете, сделает ли Луис Энрике много изменений на матч против вашей команды?

А: Кому адресовано это вопрос?

Ж: Тренеру.

А: Чей тренер? Тренер какой команды? Мы не видели название нашей сборной в ваших СМИ, что удивительно. Так кому вы ставили вопрос?

Ж: Тренеру Косова.

А: Теперь хорошо. Именно это мы и хотели услышать.

Напомним, Испания на государственном уровне не признала независимость Косова, однако государство на Балканах получило дипломатическое признание 98 государств-членов ООН. Сегодня в Севилье команды проведут очный матч отбора на ЧМ. Представители Косова заранее пригрозили сорвать поединок, если их флаг или гимн будут посрамлены испанцами.

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