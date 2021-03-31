Поєдинок збірної Іспанії та Косова у відборі на ЧС обіцяє бути дуже гарячим.

Шоу розпочалося ще на передматчевій прес-конференції. Журналіст іспанського видання AS намагався уникнути слова "Косово" у своїх питаннях, але адміністратор балканської збірної Байрам Шала таки "вичавив" повагу з боку представника преси.

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Ж: Як думаєте, чи зробить Луїс Енріке багато змін на матч проти вашої команди?

А: Кому адресоване це питання?

Ж: Тренеру.

А: Чий тренер? Тренер якої команди? Ми не бачили назву нашої збірної у ваших ЗМІ, що дивно. То кому ви ставили питання?

Ж: Тренеру Косова.

А: Тепер добре. Саме це ми і хотіли почути.

Нагадаємо, Іспанія на державному рівні не визнала незалежності Косова, проте держава на Балканах отримала дипломатичне визнання 98 держав-членів ООН. Сьогодні у Севільї команди проведуть очний матч відбору на ЧС. Представники Косова заздалегідь пригрозили зірвати поєдинок, якщо їхній прапор чи гімн будуть зневажені іспанцями.

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