ПСЖ впевнено розібрав Аяччо в матчі 12-го туру завдяки перфомансу Мессі та Мбаппе. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Аяччо – ПСЖ на "Футбол 24".

Парижани повели в рахунку на 24 хвилині – Мессі віддав розрізну передачу на Мбаппе, а Кіліан легко переграв голкіпера. ПСЖ створив ще кілька нагод, проте другий м'яч зміг забити на 78 хвилині.

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Божевільну комбінацію розіграли Мессі та Мбаппе: Лео віддав на Кіліана та забіг у штрафний, Мбаппе повернув м'яч п'яткою і аргентинець, знущально обігравши голкіпера, забив. Крапку в зустрічі поставив Мбаппе, якому знову асистував Мессі.

Таким чином, ПСЖ набрав 32 очки та залишається лідером турнірної таблиці, а Аяччо з 8 пунктами лишився у зоні вильоту.