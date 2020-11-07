Лига Жупиле, 12-й тур

Кортрейк – Берсхот – 5:5

Голы: Джонкири, 1, Селемани, 8, Мбойо, 57, Гуе, 68, Сэйнсбери 90+5 – Бурден, 39, 74, Гольцгаузер, 49, Тисудали, 50, Франс, 88

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Берсхот подходил к выездному матчу в роли фаворита, однако это не помешало Кортрейку отличиться уже на первой минуте. За несколько мгновений одноклубники Макаренко, который, к слову, провел весь поединок, отличились во второй раз – холодный душ для гостей. До перерыва Берсхот сумел сократить отставание.

Вторая 45-минутка была более фееричной. На старте дважды отличились гости – команда украинца забила два гола в ответ, однако за несколько минут снова пропустила. Казалось, что Кортрейк проиграет этот отчаянный поединок, однако команда спасла матч на 90+5 минуте. Финальный свисток зафиксировал феерическую ничью 5:5.

После 12-ти туров Кортрейк расположился девятым с 16 очками в активе, а вот Берсхот потерял шанс возглавить турнирную таблицу чемпионата Бельгии и идет вторым.

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