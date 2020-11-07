Кортрейк приймав Берсхот у рамках 12-го туру Ліги Жупіле. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ліга Жупіле, 12-й тур

Кортрейк – Берсхот – 5:5

Голи: Джонкірі, 1, Селемані, 8, Мбойо, 57, Гує, 68, Сейнсбері 90+5 – Бурден, 39, 74, Гольцгаузер, 49, Тісудалі, 50, Франс, 88

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Берсхот підходив до виїзного матчу у ролі фаворита, проте це не завадило Кортрейку відзначитись вже на першій хвилині. За кілька миттєвостей одноклубники Макаренка, який, до слова, провів весь поєдинок, відзначились вдруге – холодний душ для гостей. До перерви Берсхот зумів скоротити відставання.

Друга 45-хвилинка була більш феєричною. На старті двічі відзначились гості – команда українця забила два голи у відповідь, проте за кілька хвилин знову пропустила. Здавалось, що Кортрейк програє цей запеклий поєдинок, проте команда врятувала матч на 90+5 хвилині. Фінальний свисток зафіксував феєричну нічию 5:5.

Після 12-ти турів Кортрейк розташувався дев'ятим з 16 очками в активі, а от Берсхот втратив шанс очолити турнірну таблицю чемпіонату Бельгії та йде другим.

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