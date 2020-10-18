Чемпионат Бельгии 2020/21, 9-й тур

Беерсхот – Сент-Трюйден – 6:3

Голы: Хольцгаузер, 2, 25, (пен.), Тиссудали, 17, 34, Броньо, 40, Кулибали, 57 – Филиппов, 44, Сузуки, 49, Назон, 74

Мехелен – Кортрейк – 1:2

Голы: Вот, 53, – Йонкхир, 71, Макаренко, 74

Удаление: Каборе, 55 (Мехелен)

Стандарт – Брюгге – 1:1

Голы: Гавори, 90+3, (пен.) – Дьятта, 40

Нереализованный пенальти: Лестьенн, 61 (Стандарт)

Беерсхот и Сент-Трюйден оформили настоящий триллер, забив сразу 9 голов за поединок. Сент-Трюйден был уничтожен до перерыва – гости пропустили аж 5 мячей. Филиппов своим красивым дебютным голом забил, казалось бы, мяч престижа. После перерыва Сузуки отыграл еще один мяч, но Кулибали снова увеличил разрыв. Назон поставил точку в матче, забив третий гол Сент-Трюйдена.

Мехелен Шведа минимально уступил Кортрейку Макаренко. Евгений вышел на поле с первых минут, тогда как Марьян вошел в игру лишь в конце встречи. Мехелен вышел вперед в начале второй половины благодаря голу Вота, а через 2 минуты Каборе получил вторую желтую карточку за грубый фол. Йонкхир сравнял счет, а чуть позже Макаренко замкнул подачу и принес победу своему клубу. Интересно, что Евгений раз забивал 19 ноября 2016 в составе Динамо в ворота каменской Стали.

Брюгге с Соболем не смог удержать победу над стандартом. Гости вышли вперед в первой половине благодаря голу Дьятты, которому ассистировал экс-форвард Зари Бонавентуре. После перерыва Стандарт отчаянно пытался отыграться. Сначала Лестьенн не реализовал пенальти, а чуть позже, его гол отменили из-за офсайда. Однако, хозяева сравняли счет – Гавори в компенсированное время забил с 11-метровой отметки.

Таким образом, команда Соболя сохранила за собой первую строчку с 19 пунктами, но столько же имеет Шарлеруа, который проведет свой матч завтра. Кортрейк Макаренко набрал 14 очков и поднялся на 8 место, тогда как Мехелен Шведа с 7 зачетными баллами остался четырнадцатым. Сент-Трюйден Филиппова с 6 пунктами остался рядом с зоной вылета.

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