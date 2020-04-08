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"Другие варианты УАФ не рассматривает": Протасов – о схеме завершения сезона в УПЛ

20:33 43 Читати українською
"Другие варианты УАФ не рассматривает": Протасов – о схеме завершения сезона в УПЛ
Олег Протасов / Фото из открытых источников

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов поделился мыслями о текущем состоянии дел в украинском футболе.

"Сейчас невозможно говорить о конкретных датах, когда футбол полноценно восстановится и снова станет доступным для зрителей. Связано это с невозможностью прогнозирования ситуации с пандемией. Да, УЕФА изначально планировал закончить сезон до конца июня. Сейчас, как известно, эти сроки сдвинули на август. Но никто не может сказать, что это окончательное решение. Поэтому мы будем и в дальнейшем следовать рекомендациям УЕФА и ФИФА. Другого пути у нас нет.

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Мы не планировали и сейчас не рассматриваем вариант досрочного приостановления чемпионата. У нас есть уверенность, что на этом этапе, с учетом решений УЕФА, сезон будет продлен до августа, а значит, есть возможность закончить чемпионат и сыграть решающие матчи Кубка Украины. Конечно, мы учитываем то, что командам понадобится время на подготовку для восстановления первенства. Сколько именно времени потребуется перед рестартом, мы обязательно согласуем совместно с представителями клубов.

Повторюсь, на данном этапе другие варианты, кроме полноценного доигрывания чемпионата, УАФ не рассматриваются. Поэтому я прошу специалистов, тренеров, владельцев клубов не спекулировать на этой теме! Варианта "Б" в УАФ пока нет и мнение руководства единодушное – чемпионат необходимо доиграть. Фантазировать, додумывать какие-то варианты сейчас не нужно.

Мы ждем дальнейшего развития событий и надеемся, что ситуация в борьбе с вирусом COVID-19 стабилизируется, хотя в УЕФА настоящее время называют периодом полной неопределенности", – сказал Протасов в комментарии официальному сайту УАФ.

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Теги
коронавирус ФИФА УЕФА формат УПЛ УПЛ Олег Протасов УАФ
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