Корниенко: Все, что нужно, я стараюсь покупать, находить и развозить людям, защищающим нашу страну
Защитник Шахтера Виктор Корниенко поделился, как помогает армии Украины во время войны против российских оккупантов.
"Мы не знали что нам делать, куда ехать, но все же рискнули и отправились на родину в Полтаву. Я с семьей сейчас нахожусь здесь. Многие игроки из Шахтера предлагали мне финансовую помощь, ведь они сейчас далеко. Действительно, никто сейчас не молчит, все понимают, какая трагедия происходит у нас в стране и максимально стремятся помочь.
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Ежедневно я общаюсь с людьми: из территориальной обороні, военкоматов, на блок-постах. Они мне говорят, что им нужно, а я стараюсь максимально быстро находить эти вещи, экипировку, продукты. Все, что им нужно, я пытаюсь покупать, находить и развозить людям, защищающим нашу страну", – поделился Корниенко в комментарии телеканалу Футбол.
Напомним, россияне 24 февраля коварно напали на Украину, однако не преуспели в этом. ВСУ успешно отражает атаки врага, использующего самые грязные методы.
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