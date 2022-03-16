"Мы не знали что нам делать, куда ехать, но все же рискнули и отправились на родину в Полтаву. Я с семьей сейчас нахожусь здесь. Многие игроки из Шахтера предлагали мне финансовую помощь, ведь они сейчас далеко. Действительно, никто сейчас не молчит, все понимают, какая трагедия происходит у нас в стране и максимально стремятся помочь.

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Ежедневно я общаюсь с людьми: из территориальной обороні, военкоматов, на блок-постах. Они мне говорят, что им нужно, а я стараюсь максимально быстро находить эти вещи, экипировку, продукты. Все, что им нужно, я пытаюсь покупать, находить и развозить людям, защищающим нашу страну", – поделился Корниенко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, россияне 24 февраля коварно напали на Украину, однако не преуспели в этом. ВСУ успешно отражает атаки врага, использующего самые грязные методы.

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