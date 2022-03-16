Корнієнко: Все, що потрібно, я намагаюся купувати, знаходити та розвозити людям, які захищають нашу країну
Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко поділився, як допомагає армії під час війни проти російських окупантів.
"Ми не знали що нам робити, куди їхати, але все ж ризикнули та вирушили на батьківщину, до Полтави. Я з сім’єю зараз перебуваю тут. Багато гравців з Шахтаря пропонували мені фінансову допомогу, адже вони зараз далеко. Справді, ніхто зараз не мовчить, всі розуміють, яка трагедія відбувається у нас в країні та максимально прагнуть допомогти.
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Щоденно я спілкуюся з людьми: з територіальної оборони, військкоматів, на блок-постах. Вони мені говорять, що їм потрібно, а я стараюся максимально швидко знаходити ці речі, екіпірування, продукти. Все, що їм потрібно, я намагаюся купувати, знаходити та розвозити людям, які захищають нашу країну", – поділився Корнієнко у коментарі телеканалу Футбол.
Нагадаємо, росіяни 24 лютого підступно напали на Україну, проте не зазнали успіху в цьому. ЗСУ успішно відбиває атаки ворога, який використовує найбрудніші методи.
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