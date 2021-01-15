"Настроение после отпуска более-менее. Встретились почти со всеми ребятами, все как обычно. Теперь беремся за работу.

Умер отец Шовковского

Отпуск до нового года вроде шел нормально. Провел время с семьей, но перед новым годом случилась трагедия – потерял самого близкого и родного человека. Умер мой отец. Затем все дни до сборов как-то без эмоций, ждал, чтобы команда собралась как можно скорее, чтобы немного отвлечься. Все хорошо, я готов работать. После травмы все хорошо, не чувствую никакой боли. Готов к работе на 100%", – рассказал Корниенко в комментарии Football Hub.

Добавим, что 21-летний защитник в текущем сезоне ворвался в основу Шахтера (10 матчей, 2 ассиста) и даже получил вызов в сборную Украины, но не смог дебютировать за "сине-желтых" из-за травмы.

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