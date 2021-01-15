Корнієнко повідомив про смерть батька
Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко розповів про велику трагедію у своїй родині.
"Настрій після відпустки більш-менш. Зустрілися майже зі всіма хлопцями, все як зазвичай. Тепер беремося до роботи.
Відпустка до нового року ніби тривала нормально. Провів час із сім'єю, але перед новим роком трапилася трагедія – втратив найближчу і найріднішу людину. Помер мій батько. Потім всі дні до зборів якось без емоцій, чекав, щоб команда зібралася якомога швидше, щоб трохи відволіктися. Все добре, я готовий працювати. Після травми все добре, не відчуваю жодного болю. Готовий до роботи на 100%", – розповів Корнієнко у коментарі Football Hub.
Додамо, що 21-річний захисник у поточному сезоні увірвався до основи Шахтаря (10 матчів, 2 асисти) і навіть отримав виклик до збірної України, але не зміг дебютувати за "синьо-жовтих" через травму.
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