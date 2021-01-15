"Настрій після відпустки більш-менш. Зустрілися майже зі всіма хлопцями, все як зазвичай. Тепер беремося до роботи.

Помер батько Шовковського

Відпустка до нового року ніби тривала нормально. Провів час із сім'єю, але перед новим роком трапилася трагедія – втратив найближчу і найріднішу людину. Помер мій батько. Потім всі дні до зборів якось без емоцій, чекав, щоб команда зібралася якомога швидше, щоб трохи відволіктися. Все добре, я готовий працювати. Після травми все добре, не відчуваю жодного болю. Готовий до роботи на 100%", – розповів Корнієнко у коментарі Football Hub.

Додамо, що 21-річний захисник у поточному сезоні увірвався до основи Шахтаря (10 матчів, 2 асисти) і навіть отримав виклик до збірної України, але не зміг дебютувати за "синьо-жовтих" через травму.

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