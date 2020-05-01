Кополовець: Сезон дограти можна, але рівень чемпіонату буде нижче нуля

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець поділився думками щодо відновлення сезону у Першій лізі.

"Це дуже великі складнощі для всіх. Ніхто особливо не має бажання догравати чемпіонат. Ми, звичайно, хочемо дограти. Але футболісти два місяці сидять вдома. Вони хочуть вийти, тренуватися, грати.

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Це не те що позиція клубу: "Ми не хочемо". Ми розуміємо, що технічно це зробити... Плюс без уболівальників дуже сильно хочеться грати? Ні. На мій погляд, цей сезон на технічному рівні дограти можна, але рівень чемпіонату буде нижче нуля. Коли команда грає через два на третій день, виїзди – це нереально. Це не тільки я сказав, багато тренерів погодилися з моєю думкою. Це не лише моя думка, Чорноморець там теж виступав, Миколаїв. Вони вважають, що дограти цей сезон немає можливості. Звичайно, можна впихнути будь прийняте рішення. Але в таких умовах грати дуже важко", – сказав Кополовець у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, після 19-ти турів Минай у турнірній таблиці Першої ліги посідає третю сходинку, відстаючи від лідера змагань – львівського Руха – на 2 пункти.

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