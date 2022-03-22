"Изменение позиций Усика, Ломаченко, Ракицкого? Эта война много масок снимет. Возможно, у некоторых людей что-то проснулось...

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Ракицкий отыграл много матчей за сборную Украины и не может смотреть на все это. Есть какая-то душа, сердце, хотя когда-то он и пошел туда. Но когда уже здесь война, убивают его людей, то он не может смотреть и играть в России, если он украинец. Такого человека я бы принял. Да, многие на него злились, но человек играл за сборную Украины и теперь понял, что в России находиться он не может", – пояснил Кополовец в интервью Football Hub.

Напомним, Ракицкий публично осудил военные действия России против Украины и досрочно расторг контракт с Зенитом.

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