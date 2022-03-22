Кополовець закликав пробачити Ракицькому: "Людина грала за збірну України і зрозуміла, що в Росії перебувати не може"
Колишній хавбек Карпат Михайло Кополовець змінив свою думку щодо Ярослава Ракицького та інших українських спортсменів, які живили ідеї про "рускій мір".
"Зміна позицій Усика, Ломаченка, Ракицького? Ця війна багато масок зніме. Можливо, у деяких людей щось прокинулося...
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Ракицький відіграв багато матчів за збірну України і він не може дивитися на все це. Є якась душа, серце, хоча колись він і пішов туди. Але коли вже тут війна, вбивають його людей, то він не може дивитися і грати в Росії, якщо він українець. Таку людину я б прийняв. Так, багато хто на нього злився, але людина грала за збірну України і тепер зрозуміла, що в Росії перебувати вона не може", – пояснив Кополовець в інтерв'ю Football Hub.
Нагадаємо, Ракицький публічно засудив воєнні дії Росії проти України і достроково розірвав контракт із Зенітом.
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