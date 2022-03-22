"Зміна позицій Усика, Ломаченка, Ракицького? Ця війна багато масок зніме. Можливо, у деяких людей щось прокинулося...

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Ракицький відіграв багато матчів за збірну України і він не може дивитися на все це. Є якась душа, серце, хоча колись він і пішов туди. Але коли вже тут війна, вбивають його людей, то він не може дивитися і грати в Росії, якщо він українець. Таку людину я б прийняв. Так, багато хто на нього злився, але людина грала за збірну України і тепер зрозуміла, що в Росії перебувати вона не може", – пояснив Кополовець в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, Ракицький публічно засудив воєнні дії Росії проти України і достроково розірвав контракт із Зенітом.

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